Mash: Дурова во время поездки во Францию могла сопровождать криптокоуч Юлия

Основателя Telegram Павла Дурова в поездке от Казахстана до Азербайджана сопровождала криптокоуч Юлия В. Об этом сообщает Mash со ссылкой на свои источники.

Блондинка была запечатлена с Дуровым во время поездки в Казахстан. Основателя Telegram в соцсетях с Юлией В. не видели, однако их периодически встречали в одних и тех же местах. Например, пару замечали в фитнес-центре Дубая под названием Seven. После вчерашнего задержания программиста, девушка не публиковала контент в соцсетях.

Близкие Юлии В. сообщили Baza, что она не выходила на связь с момента ареста Дурова. Мать девушки пыталась дозвониться до нее, но та не взяла трубку.

До этого Baza сообщала о том, что Юлию В. задержали в аэропорту Парижа вместе с Дуровым.

Ранее бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден раскритиковал французского президента Эммануэля Макрона из-за ареста основателя Telegram. Он считает, что этот шаг — посягательство на свободу слова.