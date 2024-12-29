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Mash: более 160 европейцев и граждан США переедут жить в Россию

143 европейца и 18 граждан Соединенных Штатов намерены получить вид на жительство (ВНЖ) и переехать в Россию. Это связано с заоблачными ценами, засильем мигрантов и борьбы с семейными ценностями в их странах, сообщает Mash .

С 17 сентября по 2 декабря текущего года граждане США и Европы получили 161 визу в рамках указа главы российского государства Владимира Путина о гуманитарной помощи лицам, «разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Указ президента РФ позволяет иностранцам ВНЖ без квоты и справки, которая подтверждает знание русского языка и истории страны.

Наиболее часто на ВНЖ в России подавали документы граждане Франции (24), Германии (23), Италии (21), Австралии (20) и Соединенных Штатов (18).

Ранее перспективный переселенец в РФ и бывший житель Дюссельдорфа Ойген Михель заявил, что планирует построить поселение для немцев под названием Биркендорф в Нижегородской области.