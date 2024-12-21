В Нижегородской области строятся дома для переезжающих в Россию немцев

Перспективный переселенец в РФ и бывший житель Дюссельдорфа Ойген Михель заявил, что планирует построить поселение под названием Биркендорф (в переводе с немецкого — Березовка) в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, сообщает «Комсомольская правда» .

Он подчеркнул, что населенный пункт для переселенцев в Россию будет рассчитан на 54 дома с участками. При этом 20 домовладений уже выкуплены гражданами ФРГ и Израиля. На выделенных рядом землях планируется собственное сельхозпроизводство.

«В Германии ситуация все ухудшается. Так что мы нашли российского инвестора и следующее поселение планируем уже дворов на 300. Здесь же, в 60 км от Волги», — рассказал Ойген.

Автор идеи добавил, что начало строительства населенного пункта запланировано на весну 2025 года. В Нижегородскую область собираются приехать сотни иностранных семей, которые устали от русофобской политики своих правительств, а также засилья мигрантов и борьбы с семейными ценностями в своих странах.

Согласно указу президента России Владимира Путина, граждане государств с засильем нетрадиционных ценностей могут перебраться в РФ в упрощенном порядке.