Mash: 2 замгубернатора Курской области стали фигурантами дела о «линии обороны»

Заместителей губернатора Курской области Романа Денисова и Алексея Дедова привлекли в качестве свидетелей по делу о переносе сроков возведения оборонительных сооружений на границе РФ и Украины. Об этом сообщает Mash .

Линию обороны должны были достроить 1 августа. Однако по состоянию на 6 сентября она до сих пор не готова.

Прокуратура Курской области обратилась в суд. Дело начали рассматривать заново в Курске после того, как сроки исполнения государственного контракта истекли. По данным Mash, в этом может быть виновен подрядчик. Допускается, что в будущем заместителей губернатора региона могут переквалифицировать из свидетелей в подозреваемых.

Судебные тяжбы шли еще в апреле 2024 года. Управление капитального строительства попросило 2 млрд 112 млн рублей у курской Корпорации развития. Были подписаны шесть государственных контрактов на возведение оборонных укреплений, однако компания не справилась в срок.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские войска выжигают ВСУ на курском направлении. Киев перебрасывает в регион новые силы, но его атаки удается отражать.