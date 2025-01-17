Мартовское тепло вместо морозов: в Московском регионе наблюдается весенняя погода

В середине января в Подмосковье и столице идут дожди и установилась температура, которая более характерна для марта, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

В 6 часов утра в пятницу температура в Москве, по данным базовой метеостанции ВДНХ, была плюс 2,8 градуса. В Тушине и Бутове термометры показали плюс 2,2 градуса, на Балчуге — плюс 3,1.

В Московской области разброс показаний составил от плюс 1 градуса (Кашира) до плюс 3 (Люберцы).

Ранее Леус предупредил, что из-за аномального тепла в этом году в столице не будет крещенских морозов. В ночь на 19 января прогнозируется в температура от 0 до минус 2 градусов.