Мария Захарова назвала фестиваль новых медиа в «Сенеже» уникальной платформой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что фестиваль новых медиа, который проходит в подмосковном «Сенеже» с 22 по 25 июля, является уникальной платформой.

Фестиваль собрал свыше 400 медиапрофессионалов из России и других стран. 23 июля состоялось его официальное открытие.

Участниками фестиваля стали выпускники федеральной программы «Мастерская новых медиа». Они смогут повысить квалификацию в ключевых направлениях медиаотрасли.

«Фестиваль — абсолютно уникальная платформа, площадка для общения, обмена опытом. Кроме того, это возможность медийщикам увидеть официальные лица, как они есть, задать им вопросы напрямую», — сказала Захарова.

По ее словам, новые медиа приходят на помощь традиционным СМИ, пресс-службам. Новые площадки — возможность каждому быть услышанным, быть в курсе событий, быть на связи, узнавать о позиции других людей.

На пресс-конференции Мария Захарова ответила на вопросы журналистов, касающиеся международной повестки, блокировки российских СМИ на Западе, о работе в МИД, патриотизме и другие.

«Когда я пришла работать в МИД, очень хотелось на практике применять все знания, полученные в МГИМО, и всегда, говоря о патриотизме, важно качественно, от души и на сто процентов выполнять свои обязанности», — отметила официальный представитель МИД РФ.

В рамках фестивальной программы запланированы встречи с известными медиаэкспертами, политиками и общественными деятелями. Среди них — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, медиаменеджер Арам Габрелянов и другие. Помимо деловой программы, участников ждут командообразующие активности, творческие мастер-классы, выставка и книжная ярмарка.

Организатором фестиваля выступает «Мастерская новых медиа» — программа для медиатехнологов, созданная «Диалогом» и мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность работы журналистов.

«Мы, со своей стороны, понимая, что регион развивается, не имеем права находиться в вакууме. Ведь проблемы в основном происходят по двум причинам: из-за отсутствия общения и из-за неправильного общения. Мы дорожим нашим сотрудничеством с журналистами», — подчеркнул губернатор.