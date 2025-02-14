Мария Магдалина и Родриго-Виктор вошли в топ редких имен для детей в Подмосковье

В Московской области наблюдается интересная тенденция: родители новорожденных все чаще выбирают оригинальные и необычные имена для своих детей. Об этом сообщает пресс-служа регионального Минсоцразвития.

«В Подмосковье с начала года родилось более 8 тысяч детей. Выбор имени для ребенка волнительный момент для родителей. Чаще всего малышей называют привычными именами Аня, София, Дима и Саша, но есть современные и даже редкие необычные», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Около 500 детей в регионе получили двойные имена. Среди таких имен можно встретить известное всем Мария Магдалина. Также в списке фигурируют более традиционные сочетания, такие как Анна-Мария и Аделина-Лейла, наряду с более экзотическими вариантами, такими как Валерея-Каталея, Ева Лада и Ева Мария. Не обошлось и без оригинальных имен, таких как Родриго-Виктор, Тео-Барс и Ян-Доминик.

Выбор двойного имени может быть обусловлен различными факторами. Для некоторых родителей это способ отдать дань уважения своим культурным и семейным корням или выразить особое значение, связанное с историческими событиями или личностями. В других случаях это может быть просто желание выделить своего ребенка среди сверстников и подчеркнуть его уникальность.

Имя ребенку присваивается в момент регистрации рождения, что является важным этапом в жизни каждой семьи. В настоящее время процесс регистрации стал более удобным для родителей Подмосковья: они могут зарегистрировать своего новорожденного прямо в медицинском учреждении. Это значительно упрощает получение первых документов для малыша и экономит время.

Кроме того, родители имеют возможность сразу оформить выплату в размере 20 тыс. рублей или получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.