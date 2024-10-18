Мария Львова-Белова наградила финалистов конкурса «На стороне ребенка»

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова во время пленарного заседания Всероссийского совещания руководителей органов опеки и попечительства наградила финалистов конкурса «На стороне ребенка».

На сайте детского омбудсмена сообщается, что пленарное заседание состоялось 18 октября в доме правительства Московской области. Львова-Белова встретилась с участниками второго Всероссийского конкурса в сфере профессиональной деятельности специалистов органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан «На стороне ребенка».

«От органов опеки во многом зависит развитие дальнейшей ситуации в сфере социального сиротства. Иногда наши взгляды с опекой совпадают, иногда отличаются, в целом мы находимся в диалоге, и это важно», — заявила Львова-Белова.

Она также перечислила основные вызовы, которые сегодня стоят перед органами опеки и попечительства. По ее словам, важно отказаться от разлучения семей в случаях, где это возможно, помогать родителям в трудной ситуации, мотивировать к лечению алкогольной зависимости.

Если нет возможности оставить детей с родителями, нужно искать их родственников. Также важно сопровождать матерей и отцов с ментальными нарушениями и поддерживать их в восстановлении родительских прав.

Ранее Львова-Белова посетила новый детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в подмосковном Красногорске. Она ознакомилась с возможностями и мощностью нового медицинского флагмана.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава Московской области заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.