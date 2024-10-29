Мария Багреева: ФАС России включила в свою Белую книгу 13 московских практик

Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в Белую книгу ведомства было внесено 13 проконкурентных столичных практик. ФАС отметила их высокую эффективность в области конкурентной политики в прошлом году, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она напомнила, что в Белой книге ФАС каждый год отмечаются лучшие региональные достижения в области конкурентной политики.

«Из 52 практик, включенных в нее по итогам 2023 года, четверть относится к Москве. Это подтверждает эффективность нашей работы по внедрению в экономическую жизнь города инструментов, способствующих развитию конкуренции и улучшению условий ведения бизнеса. В частности, ФАС отметила такие столичные проекты, как информационно-аналитическая система „Тариф“ и практика по переводу в электронный вид полного цикла продажи земельных участков под индивидуальное жилищное строительство», — рассказала Мария Багреева.

Разработанная департаментом экономической политики и развития Москвы ИАС «Тариф» позволила автоматизировать получение тарифных решений для регулируемых организаций города, прохождение экспертизы и подачу тарифных заявок, а также полностью стандартизировать процедуры. Свыше 90% использующих ИАС «Тариф» компаний полностью удовлетворены работой сервиса.

Также ФАС отметила совместный проект департамента городского имущества и департамента по конкурентной политике, направленный на перевод в электронный вид всего цикла продажи участков под ИЖС.

По словам руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, внедрение цифровых решений в прошлом году позволило реализовать на городских торгах 101 участок под возведение частных домов, что в 1,5 раза превышает показатели 2022 года. Это поспособствовало привлечению в городскую экономику порядка 1 млрд рублей инвестиций.

«Торги по продаже участков под ИЖС и других городских объектов недвижимости сейчас проходят на инвестиционном портале Москвы. В разделе „Имущество от города“ публикуется вся необходимая информация о лотах, тут можно также совершить 3D-тур по интересующим объектам», — уточнил Пуртов.

Кроме того, в Белую книгу включили деятельность по поддержке экспортно-ориентированных компаний, технологические конкурсы по поиску и отбору новых разработок для ускоренного внедрения инноваций, упрощенный механизм предоставления площадок инвесторам под некапитальные объекты спортназначения, международную программу развития технологических проектов «Академия инноваторов», сервис краткосрочной аренды городских пространств «Вместе с культурой» и библиотеку IT-решений с открытым кодом Mos.Hub.