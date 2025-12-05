Маргарита Симоньян попала в список самых влиятельных людей мира по версии FT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Financial Times. Ее имя присутствует в категории «Лидеры», сообщает ТАСС .

Вместе с Симоньян в списке оказались руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс, гендиректор и основатель поставщика микросхем Nvidia Дженсен Хуанг, вице-председатель компании Oracle Сафра Кац, вице-президент производителя автомобилей в Китае BYD Стелла Ли, глава службы внешней разведки MI6 Блейз Метревели.

Также среди «Лидеров» отмечены мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, бизнесмен Питер Тиль, владелец женских футбольных команд Мишель Канг, лидер британской партии партии Reform UK Найджел Фараж, директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон.

Этот год выдался сложным для Симоньян. Она похоронила своего супруга, известного режиссера и ведущего Тиграна Кеосаяна, который долгое время был в коме. Позже стало известно, что у самой журналистки диагностировали рак молочной железы. Она пережила операцию и химиотерапию, при этом не прекращает работать и участвует в телевизионных съемках, но уже в парике.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.