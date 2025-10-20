Маргарита Симоньян начала проходить химиотерапию

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале проинформировала о начале курса химиотерапии в связи с онкологическим заболеванием, сообщает «Царьград» .

Симоньян заявила, что химиотерапевтическое лечение стартует 20 октября. Она также призналась, что не может с уверенностью сказать, когда сможет вернуться к своей работе на телевидении и каким будет ее состояние.

«Я только хочу обратиться с просьбой. Пожалуйста, не пишите: „Все будет хорошо“ <…> Потому что все будет так, как угодно Господу. Императивно утверждать, что все обязательно будет хорошо — это, мне кажется, непозволительная такая дерзость», — обратилась к россиянам Симоньян.

Она добавила, что готова к любому развитию событий лечения. Главный редактор RT выразила благодарность тем, кто поддерживает ее молитвами и желает добра ее семье.

«Тем же, кто злорадствует и желает плохого, я тоже желаю всех благ», — заключила она.

22 сентября Симоньян поделилась информацией о своем диагнозе и лечении рака. Она упомянула, что из-за предстоящего курса терапии, вероятно, будет использовать парики во время эфиров.

7 сентября в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» Симоньян сообщила о серьезном заболевании. Она рассказала о запланированной операции в области груди.

