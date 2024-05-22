Марафон по скандинавской ходьбе для старшего поколения прошел в Ленинском округе

В парке «Апаринки» в Видном провели спортивное мероприятие для жителей старшего поколения, приуроченное ко Всероссийскому дню скандинавской ходьбы, который отмечается 18 мая, передает пресс-служба администрации городского округа.

В нем приняли участие свыше 100 представителей проекта «Активное долголетие». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

«Самому старшему спортсмену, который пришел на соревнования, 83 года. Среди участников были как женщины, так и мужчины. Мероприятие началось с разминки под музыку, которая поднимала настроение и помогала участникам готовиться к предстоящему забегу. Ведь наши долголеты пришли в этот день не ради победы, а чтобы получить заряд позитива и энергии, активно провести время на свежем воздухе», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского округа Татьяны Квасниковой.

Она отметила, что в соревнованиях не было победителей и проигравших, абсолютно все участники получили дипломы и медали, а также наборы фруктов в подарок от спонсоров марафона.

Добавим, что в муниципалитете свыше 150 человек «серебряного возраста» регулярно занимаются северной ходьбой. Инструкторы на постоянной основе проводят с ними тренировки в парках. Этот вид физической активности стал не просто спортивным занятием, а своеобразным ритуалом, который помогает им оставаться в форме и радоваться каждому новому дню.

По утверждению специалистов, скандинавская ходьба помогает укрепить мышцы, улучшить координацию движений, выносливость. Этот вид занятий подходит абсолютно всем, независимо от возраста и физической подготовки. Участников проекта «Активное долголетие» учат идти в умеренном темпе, делая акцент на правильной технике ходьбы и дыхании.

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