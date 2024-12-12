Мамонтовскому сельскому Дому культуры подарили 4-х метровую елку

Искусственная красавица накануне Нового года стала настоящим подарком для Мамонтовского сельского Дома культуры, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Депутат Богородского округа Дмитрий Гусев подарил педагогам и ребятам новую, красивую новогоднюю ёлку, которая поможет создать неповторимую атмосферу волшебства и радости.

— На одной из встреч директор Дома культуры Виктория Вячеславовна Сарафанова поделилась, что их праздничная ёлка уже пришла в негодность, — рассказал Дмитрий Юрьевич.

И депутат передал учреждению новогодний сюрприз — четырёхметровую искусственную красавицу ёлку.

— Уверен, что красиво украшенная ель ещё много лет будет радовать детей и взрослых на мероприятиях, создавая атмосферу уюта и зимнего волшебства, — заметил депутат.

Надо сказать, что Дмитрий Юрьевич посещает не только данный ДК, но и вообще свой избирательный участок (куда входят, в том числе, село Мамонтово, деревни Боровково, Тимково) по мере возможности и регулярно оказывает помощь и поддержку.

Так, в прошлом году, депутат помог с организацией предновогоднего праздника и подарками в структурном подразделении «Боровково» Мамонтовского СДК.

Ранее депутат подарил жителям теннисный стол. Четырем семьям из Мамонтово, Тимково, Боровково подарил люстры и светильники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.



«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.