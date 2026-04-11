Мамаев курган в Волгограде окружили ларьки среднеазиатского фаст-фуда

Жители Волгограда пожаловались на многочисленные ларьки с пирожками и самсой с надписью «Халяль» у подножия Мамаева кургана. Точки общепита обслуживают многочисленных гостей региона, пытающихся получить разрешения на жизнь и работу в России, сообщает V1.RU .

«Безусловно, во время Великой Отечественной войны на Мамаевом кургане плечом к плечу гибли и русские, и узбеки, и украинцы. Это место священно для всех, вне зависимости от вероисповедания <…> Так почему же сейчас мы позволяем здесь открывать всякие халяльные пирожковые, выглядящие как какой-то нецивилизованный рынок и привет из 90-х? Или ничего личного, только бизнес?» — возмутились волгоградцы.

Многочисленные точки общепита расположены практически у подножия мемориального комплекса «Родина-мать зовет». Нестационарные объекты устанавливаются прямо на землю. Наличие коммуникаций и соблюдение требований санитарных норм вызывают вопросы.

Также на территории расположено здание многофункционального центра ФГУП «Паспортно-визовый сервис МВД России». Его владельцем является бывший депутат Волгоградской областной думы Станислав Коротков. Центр оказывает услуги исключительно для мигрантов и лиц без гражданства.

Весной прошлого года мигранты пожаловались на многодневные очереди для получения необходимых документов. Затем стали появляться сообщения, что вблизи центра начали открываться многочисленные точки общепита.

