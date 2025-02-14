Мама Винника рассказала, как встретила сына после возвращения из США

Мама вернувшегося из США россиянина Александра Винника рассказала, как встретила сына в Москве, сообщает RT .

«Я и слова не могла сказать… Он не сломался [после тюрьмы]. Он такой же, он такой добродушный к людям, он не обозлился… Я напекла пирожков — с яблоками, с мясом, [наготовила] всего, чтобы было», — рассказала она.

Самолет с сооснователем криптобиржи BTC-e Александром Винником приземлился вечером 13 февраля во «Внуково».

Винника задержали в Греции в 2017 году, когда США обвинили его в мошенничестве с криптовалютой. Российские власти просили экстрадировать своего гражданина на родину, однако получили отказ.

В 2024 году Винник пошел на сделку с прокуратурой США и на суде признал вину по делу об отмывании денег.

Накануне в США вернулся экс-сотрудник посольства США Марк Фогель, получивший президентское помилование в России. Он отбывал наказание по делу о сбыте наркотиков.

12 февраля в Кремле заявили, что США выпустят из тюрьмы россиянина в обмен на Фогеля.