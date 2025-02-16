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Малыши капибары и гориллы родились в Московском зоопарке

Два детеныша (капибары и равнинной гориллы) появились на свет в Московском зоопарке. Посмотреть на них могут все желающие в вольерах вживую или на прямых трансляциях на mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра столицы .

В начале февраля 2025 года у 29-летней самки равнинных горилл Киры появился на свет детеныш — мальчик. Его отец — брутальный самец Визури. У пары четыре ребенка.

Самка капибары по кличке Малая родила девятого детеныша. Уже через час ребенок встал на лапки. Его отца зовут Кузьма.

Ранее в пресс-службе Московского зоопарка показали третьего малайского медвежонка.