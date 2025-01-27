Малышева: празднованием освобождения Освенцима без РФ пытаются исказить историю

Россию не пригласили на годовщину освобождения узников концлагеря Освенцим, сообщила руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте РФ Елена Малышева.

Она выступила на пресс-конференции, посвященной запуску «Марафона памяти» в рамках проекта «Одна страна — одна Победа», который приурочен к 80-летию Великой Победы.

«Сегодня мы говорим о еще одной дате: 27 января — дата полного освобождения Ленинграда от блокады и освобождения одного крупнейших лагерей Освенцима Красной армией. Человеконенавистническая политика нацизма свое выражение нашла в таких лагерях. Сегодня, когда отмечается годовщина освобождения, она отмечается без Российской Федерации. Россия не приглашена на мероприятие», — сказала Малышева.

Она считает, что за таким жестом кроется попытка исказить историческую память и пересмотреть роль Красной армии в освобождении Европы от нацизма.

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что российские дипломаты не поедут на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Официально представителей РФ на мероприятия не приглашали.