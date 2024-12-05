Малышева озвучила два критических возраста для здоровья

Теледоктор Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» заявила, что первые признаки приближающейся старости человек начинает чувствовать в 44 года. Вторая критическая точка — 60 лет, сообщает «Царьград» .

Иммунолог Андрей Продеус добавил, что к 60 годам человек сталкивается с естественным уменьшением лимфоцитов, что приводит к снижению иммунитета. Эксперт подчеркнул, что в этом возрасте необходимо делать вакцинации, чтобы организм мог продолжать бороться с инфекциями.

Кроме того, после 60 лет уровень сахара в крови также начинает расти, поскольку поджелудочная железа начинает функционировать хуже. По словам врачей, для контроля за уровнем сахара нужно минимум раз в год сдавать анализ на содержание мочевины и креатинина.

Ранее врач-оториноларинголог Игорь Маневич предупредил, что капли для носа нельзя использовать дольше 7 дней.

