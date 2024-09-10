Малышев: жильцов Раменского из поврежденных БПЛА квартир разместят на базе Сокол

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заслушал доклад врип главы Раменского городского округа Эдуарда Малышева, который сообщил, что жителей поврежденных квартир на Спортивном проезде временно разместят на базе Сокол.

«Мы нашли место — это база Сокол. Она в 10-минутной автомобильной доступности. Я организую туда проезд. <…> Очень комфортная база», — сообщил Малышев Воробьеву.

В докладе губернатору Малышев пообещал лично проинспектировать базу «Сокол» и убедиться, что жителям Раменского предоставили все необходимое для комфортного временного проживания, пока их квартиры восстанавливают.

Ранее Малышев сообщил Воробьеву, что уже в ночь на 11 сентября часть жителей поврежденного осколками БПЛА дома на Спортивном проезде вернутся домой. Речь идет о семьях, проживающих с первого по шестой этаж.