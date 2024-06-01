Малофеев выступил против ношения мусульманами никаба в России

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев по достоинству оценил инициативу советника президента России Валерия Фадеева о запрете ношения никаба на территории России, он считает, что на территории нашей страны все должны придерживаться местных правил, пишет «Царьград» .

«Дело в том, что такую одежду считают обязательной для женщин приверженцы радикальных ответвлений ислама. На сегодня никаб запрещен не только во многих европейских странах, но и в государствах с преимущественно мусульманским населением — в Египте, Тунисе, Индонезии, Марокко, в многоконфессиональной Индии, с недавних пор в Узбекистане. Рассматривается такой запрет в Казахстане и Киргизии. Даже в Таджикистане запрещена», — обосновал свое мнение Малофеев.

Малофеев подчеркнул, что в России проживает много мусульман, но ни в Чечне, ни в Татарстане, ни в Башкирии никто и никогда не носил никаб.

Ранее «Царьград» сообщал, что в проведенном редакции опросе о запрете никаба на территории страны поучаствовало большое количество россиян. При этом почти 2 миллиона человек поддержали инициативу о запрете «атрибута радикальных течений ислама».