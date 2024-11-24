24 ноября в России празднуют день рождения генералиссимуса Александра Суворова. Он появился на свет в этот день в 1730 году, сообщает бизнесмен и основатель « Царьграда » Константин Малофеев.

В момент, когда Суворов руководил войсками, России удалось доказать другим странам, что она — империя. Однако перед генералиссимусом стояла еще и другая задача. Ему необходимо было показать, что страна не планирует поработить другие народы. Она, наоборот, хочет подарить им мир и счастье.

«Начиная с Семилетней войны 1756-1763 года, когда мы впервые взяли Берлин. И заканчивая подавлением кровавого масонского мятежа Тадеуша Костюшко 1794 года и Итальянским и Швейцарским походами 1799 года, когда Суворов приостановил заражение Европы французской революционной смутой», — отметил Малофеев.

Бизнесмен отметил, что Суворов побеждал почти во всех битвах. При этом он разумно использовал имеющиеся силы и старался беречь солдат. Также генералиссимус по-человечески относился к побежденным.

Ранее Малофеев призвал объявить Западу холодную войну.