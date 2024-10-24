Учредитель Царьграда Малофеев призвал объявить Западу холодную войну

Сегодня в Москве, в одном из самых значимых мест для российского православного большинства — Храме Христа Спасителя — прошел Съезд Всероссийской общественной организации «Общество содействия русскому историческому развитию „Царьград“». Его учредитель, Константин Малофеев, произнес речь и призвал объявить Западу холодную войну, сообщает «Царьград» .

Больше полувека назад в своей Фултонской речи британский политик Уинстон Черчилль фактически провозгласил начало холодной войны против нашей страны.

По словам Малофеева, это была настоящая битва на выживание, которая, к сожалению, завершилась нашим поражением. Такой вывод, по крайней мере, сделали в западном мире, добавил он. В Вашингтоне пришли к мнению, что предательство позднесоветских элит и подчинение западу ельцинских олигархов и либералов-реформаторов являются нашей окончательной капитуляцией. Однако они ошиблись. Президент Путин, пришедший к власти в решающий момент, изменил ход истории, отметил руководитель «Царьграда».

Он подчеркнул, что мы перестали быть объектом, и стали активным субъектом международной политики и истории. По словам Малофеева, теперь в России уже никого не должно удивлять, что Запад остается нашим неизменным, неотъемлемым и злейшим противником. Все, что он излучает, воплощает зло, извращение, регресс, упадок, а порой и прямой сатанизм.

«Пришел наш черед объявить Западу холодную войну», — заявил Малофеев с трибуны съезда «Царьграда».

Теперь, по его мнению, будут предприняты все меры для пресечения западных извращений, остановки деградации нашего народа, ликвидации даркнета и прекращения потоков мигрантов, которых так настойчиво направляет в нашу страну Запад. Он заявил, что русские граждане будут обеспечены уверенностью в завтрашнем дне и чувством гордости за свою Родину. И окончательный крах устоявшегося мирового порядка произойдет незамедлительно после триумфа России в специальной военной операции, заключил руководитель «Царьграда».