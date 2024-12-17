Маликов: реализация наказов жителей — одна из приоритетных задач для депутатов
Наказы избирателей — это поручение жителей в адрес органов государственной власти или органов местного самоуправления, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Маликов.
По программе инициативного бюджетирования реализовались проекты, инициатором которых выступил депутат.
«В рамках депутатской деятельности я на постоянной и систематической основе встречаюсь с жителями, трудовыми коллективами и получаю различные предложения в свой адрес по улучшению жителей Московской области. Так, во время предвыборной кампании нашего президента Владимира Путина я получил наказ — помощь в приобретении концертных костюмов для образцового коллектива „Студии народного танца „Карнавал“, а также баянов для красногорского учреждения МАУК „Красногорье“ — сообщил Маликов
Несомненно, тут вклад каждого жителя, потому что проект оказался на портале «Добродел», и заинтересованные проголосовали за него. По итогам сейчас к Новому году артисты получили прекрасный новогодний подарок в виде костюмов и баянов, которые прибыли с Тульского завода, заключил парламентарий.