По программе инициативного бюджетирования реализовались проекты, инициатором которых выступил депутат.

«В рамках депутатской деятельности я на постоянной и систематической основе встречаюсь с жителями, трудовыми коллективами и получаю различные предложения в свой адрес по улучшению жителей Московской области. Так, во время предвыборной кампании нашего президента Владимира Путина я получил наказ — помощь в приобретении концертных костюмов для образцового коллектива „Студии народного танца „Карнавал“, а также баянов для красногорского учреждения МАУК „Красногорье“ — сообщил Маликов

Несомненно, тут вклад каждого жителя, потому что проект оказался на портале «Добродел», и заинтересованные проголосовали за него. По итогам сейчас к Новому году артисты получили прекрасный новогодний подарок в виде костюмов и баянов, которые прибыли с Тульского завода, заключил парламентарий.