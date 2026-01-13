Маленький олень напал на огромного носорога в Польше и стал звездой

Маленький олень из Вроцлавского зоопарка в Польше стал звездой после того, как ролик, в котором он нападает на огромного носорога, разлетелся по Сети, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на People.

В схватке сошлись китайский мунтжак и носорог весом 1,7 тонны. На опубликованных кадрах видно, как маленький олень провоцирует соперника и пытается ударить его рогами.

Носорог тем временем не проявляет агрессии. Он то отбегает от оленя, то побегает к нему, будто играя. Иногда он отвечает сопернику слабыми толчками.

Оказалось, что олень жил вместе с самкой, но у нее пошла сыпь, из-за чего даму перевели на время в другой вольер. Сотрудники зоопарка пошутили, что без нее в самце бурлит тестостерон, из-за чего мунтжак и напал на носорога, который в разы больше его.

Вместе с тем киперы удивились ангельскому терпению 2-тонного животного, который воспринял все как игру и не причинил никакого вреда оппоненту.

Ранее сотрудники Московского зоопарка сделали новогодний сюрприз панде Диндин. Они украсили сосну с помощью полезных и вкусных угощений.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.