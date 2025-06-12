Май 2025 года стал вторым среди самых теплых в истории

Май 2025 года оказался вторым в списке самых теплых за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха на поверхности земли в эпоху 5 составила плюс 15,79 градуса, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус со ссылкой на европейскую Службу по изменению климата Copernicus.

Температура на поверхности земли в мае 2025 года была на 0,53 градуса выше среднего показателя за май 1991–2020 годов. Также она была на 1,4 градуса выше среднего значения за 1850–1900 годы.

Средняя температура воздуха в Европе в мае 2025 года была плюс 12,98 градуса. Это лишь на 0,29 градуса ниже среднего показателя за май 1991–2020 годов.

Поверхность моря была прогрета в среднем до 20,79 градуса в мае 2025 года, это второй по величине показатель. Он всего лишь на 0,14 градуса ниже показателя конца весны прошлого года.

Ранее Леус назвал предстоящую погоду в длинные выходные в Москве некомфортной. С 12 по 15 июня ожидаются дожди, температура опустится ниже климатической нормы в этот период на 2-3 градуса.