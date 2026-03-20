Махач с коллегами по пятницам: ученые предложили способ борьбы со стрессом

Ученые предложили драться с коллегами на работе, чтобы не выгорать

Биолог в социальных сетях заявила, что лучший способ борьбы со стрессом — подраться с коллегами в офисе. Сидячая работа приводит к тому, что в людях накапливается гормон стресса, а энергию нужно высвобождать, например, с коллегами по пятницам.

По мнению ученых, гормоны стресса кортизол и адреналин созданы для того, чтобы люди могли осуществлять реакцию «бей или беги», то есть могли подраться или от кого-то убежать.

«Как итог: у нас сидячая работа, а гормоны стресса вместо того, чтобы расходоваться нашим телом, просто накапливаются в нем. От этого мы страдаем от стресса», — объяснил биолог.

Подписчики отметили, что это отличный повод устроить пятничный бойцовский клуб. Некоторые даже написали об этом начальству, а те пообещали принести на работу перчатки для бокса.

