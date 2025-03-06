Магнитосфера останется стабильной: магнитных бурь 7 марта не ожидается

Согласно прогнозам ученых, магнитное поле Земли 7 марта будет спокойным. Геомагнитная активность будет на зеленном уровне и составит 2–3 балла, сообщает URA.RU .

Вероятность возникновения слабых магнитных бурь составляет 15%. Магнитосфера останется стабильной с вероятностью 82%.

Россияне могут не переживать — в этот день геомагнитных бурь не будет. Однако даже слабое колебание может вызвать ухудшение самочувствия у людей, страдающих метеочувствительностью.

Геомагнитная активность в марте обещает быть переменчивой. С 10 по 15 марта магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Благоприятная обстановка сохранится с 16 по 26 марта. Магнитная буря ожидается 27 марта, а 28 марта — возмущенная магнитосфера.

Магнитные бури способствуют скачкам давления, а люди с артрозами страдают от болей в суставах, сильные морозы вызывают у астматиков холодовую крапивницу, но есть способы облегчить состояние в непогоду.