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Магнитные бури прогнозируют на Земле 10 и 11 августа

Согласно прогнозам Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова (ИЗМИРАН), 10 и 11 августа на Земле ожидается магнитная буря, сообщается на сайте «Метеоновости».

По данным геофизических центров России, геомагнитная активность начнет расти уже к вечеру 9 августа. Метеочувствительных людей призвали внимательнее относиться к своему состоянию.

Особенно это касается тех, у кого есть серьезные сердечно-сосудистые заболевания. Магнитные бури могут повлиять на людей, склонных к мигреням, нервным и психическим расстройствам, синдрому хронической усталости.

Больных и метеозависимых людей призвали избегать чрезмерных эмоциональных и физических нагрузок, больше отдыхать. При себе важно иметь необходимые лекарственные препараты.

Ранее психолог Роман Цветковский рассказывал, как пережить магнитные бури в августе. Не стоит пить много кофе в этот период.