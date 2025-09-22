Магнитное поле Земли кардинально изменилось

сегодня в 18:43

На границе мантии и ядра Земли случился сдвиг, повлиявший на магнитное поле

В недрах Земли на глубине около трех тыс. километров случился сдвиг. Он мог изменить магнитное поле планеты, сообщает « Царьград » со ссылкой на Geophysical Research Letters.

Группы геофизиков из Парижского университета Густава Эйфеля обнаружила, что подземные массы сместились на границе земного ядра и мантии между 2006 и 2008 годами. Из-за этого изменилась сила тяжести. Явление заметили сверхточные спутники миссии GRACE — проекта, над которым вместе работают Соединенные Штаты и ФРГ.

Смещение спровоцировано масштабной перестройкой структуры глубинных горных пород. Они состоят из минерала под названием перовскит.

Деформация на столь большой глубине могла достичь отметки 10 сантиметров. Это явление могло оказать влияние на движение раскаленной жидкой материи внешнего ядра. Она генерирует магнитный щит земли.

Именно из-за этого в тот же период обнаружили магнитные аномалии.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.