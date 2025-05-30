Магнитная буря закончилась с рекордным результатом

Магнитная буря 29 мая стала самой длительной в этом году

Магнитная буря, которая началась утром 29 мая, длилась 27 часов. Она стала самой длительной в этом году, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

Предыдущая и более продолжительная магнитная буря была зафиксирована в мае прошлого года. Геомагнитный шторм был более интенсивным и продолжался 39 часов.

Завершившаяся буря также уступает шторму, который был в феврале 2023 года, — он продолжался 33 часа. Синоптик отметил, что на данный момент высока вероятность, что в ближайшие часы магнитные бури могут возобновиться.

Во второй половине минувшей ночи на планете разразилась сильная магнитная буря класса G3. В околоземном космическом пространстве случился резкий всплеск скорости солнечного ветра, она составляла более 650 км/с, а температура ветра временами была выше 1 млн градусов.