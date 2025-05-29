Сильная магнитная буря началась на Земле ночью

Общество

Во второй половине минувшей ночи на планете разразилась сильная магнитная буря класса G3, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он пояснил, что в околоземном космическом пространстве ночью случился резкий всплеск скорости солнечного ветра, она составляла более 650 км/с, а температура ветра временами была выше 1 млн градусов.

Начало данного события зарегистрировали в 05:16 по московскому времени.

Синоптик напомнил, что прогностические центры в мире ожидали в четверг в основном слабые возмущения геомагнитного поля, а вероятность магнитных бурь была 51%.

По мнению Леуса, скорее всего, эта магнитная буря будет недолгой, но возмущения геомагнитного поля, которые не достигают уровня магнитных бурь, сохранятся до конца дня и в пятницу.