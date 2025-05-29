Сильная магнитная буря началась на Земле ночью

сегодня в 07:59

Во второй половине минувшей ночи на планете разразилась сильная магнитная буря класса G3, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он пояснил, что в околоземном космическом пространстве ночью случился резкий всплеск скорости солнечного ветра, она составляла более 650 км/с, а температура ветра временами была выше 1 млн градусов.

Начало данного события зарегистрировали в 05:16 по московскому времени.

Синоптик напомнил, что прогностические центры в мире ожидали в четверг в основном слабые возмущения геомагнитного поля, а вероятность магнитных бурь была 51%.

По мнению Леуса, скорее всего, эта магнитная буря будет недолгой, но возмущения геомагнитного поля, которые не достигают уровня магнитных бурь, сохранятся до конца дня и в пятницу.