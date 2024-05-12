Магнитная буря взяла перерыв впервые за полтора дня

сегодня в 14:54

В магнитных бурях произошел первый «зеленый пробел» примерно за полтора дня, написал синоптик центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам Леуса, магнитная буря остановилась после 9:00 по московскому времени. Пока неизвестно, насколько это.

Ранее сообщалось, что 12 мая на планете произойдет самая мощная за всю современную историю магнитная буря.

Такие выбросы могут привезти к очень серьезным геомагнитным последствиям.