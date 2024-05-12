Магнитная буря взяла перерыв впервые за полтора дня
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В магнитных бурях произошел первый «зеленый пробел» примерно за полтора дня, написал синоптик центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
По словам Леуса, магнитная буря остановилась после 9:00 по московскому времени. Пока неизвестно, насколько это.
Ранее сообщалось, что 12 мая на планете произойдет самая мощная за всю современную историю магнитная буря.
Такие выбросы могут привезти к очень серьезным геомагнитным последствиям.