12 мая на Земле ожидается самая крупная в современной истории магнитная буря

12 мая на планете произойдет самая мощная за всю современную историю магнитная буря, сообщает синоптик центра «Фобос» Михаил Леус .

Выбросы плазмы, произведенные двумя сильными X вспышками, ударят по нашей планете.

Такие выбросы могут привезти к очень серьезным геомагнитным последствиям.

Особенно сильным может быть второй удар от вспышки X5.8, которая была зафиксирована 11 мая, если он в итоге достигнет Земли.