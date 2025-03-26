Магнитная буря ожидается на Земле 27 марта

Синоптики прогнозируют, что в четверг, 27 марта на Землю обрушится магнитная буря. Это следует из данных на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Начало магнитной бури придется на 00:01. Геомагнитная активность будет средней интенсивности и приблизится к классу G2, не превысив его.

После 3:00 буря слегка успокоится, но возобновится в 6:00. Она продлится до 9:00 и будет слабой, то есть класса G1. По прогнозам, 28 марта магнитных бурь не будет ожидаться. Магнитосфера будет спокойной.

Ранее магнитные бури разной интенсивности происходили на Земле 22 марта. Они были класса G1-G2.