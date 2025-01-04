Магнитная буря класса G1 завершилась на Земле

Утром 4 января на Земле началась слабая магнитная буря. Ее класс оценивался в G1, но ко второй половине дня она прекратилась, об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Начавшаяся на Земле сегодня утром слабая магнитная буря класса G1 прекратилась. В настоящее время геомагнитное поле находится в слабо возмущенном состоянии», — отметил синоптик.

Специалист отметил, что в ближайшие сутки в магнитосфере Земли будут отмечаться неустойчивые состояния. Диапазон будет менять до пределов слабо возмущенных. Кратковременные магнитные бури по-прежнему могут влиять на планету.

Ранее Леус сообщил о начале слабой магнитной бури. Это явление повторилось уже несколько раз за первые четыре дня 2025 года.