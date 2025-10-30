Магазины «Сделано в Москве» подготовили программу в честь Дня народного единства

Посетителей магазинов проекта «Сделано в Москве» ждут праздничные мероприятия в честь Дня народного единства. Они подготовлены совместно со столичными предпринимателями. Также на полках магазинов появятся специальные тематические товары, сообщается на сайте мэра столицы.

С 31 октября по 4 ноября пройдут бесплатные мастер-классы, которые смогут посетить и взрослые, и дети. С расписанием мероприятий можно ознакомиться на страницах проекта в социальных сетях.

31 октября с 16:00 до 19:00 в магазине «Сделано в Москве» на территории районного центра «Место встречи „Байконур“» (улица Декабристов, дом 17) проведут мастер-класс локального бренда мороженого. Участники смогут создать десерт своими руками и попробовать бесплатное угощение. Другой столичный производитель проведет дегустацию тонких хрустящих плиток с медом и полезными семенами.

1 ноября с 18:00 до 21:00 на площадке магазина «Сделано в Москве» в районном центре «Место встречи „Ангара“» (Чонгарский бульвар, дом 7) состоится мастер-класс по созданию фигур из дерева на базе 3D-конструктора.

В этот же день с 14:00 до 16:00 в фирменном магазине проекта в районном центре «Место встречи „Байконур“» (улица Декабристов, дом 17) пройдет мастер-класса по экспресс-макияжу от локального бренда.

1 и 2 ноября в районных центрах «Место встречи „Марс“» (Инженерная улица, дом 1) и «Место встречи „Бирюсинка“» (улица Булатниковская, дом 9а) посетителям бесплатно предложат попробовать полезные батончики с уникальными вкусами от московского бренда.

3 ноября с 15:00 до 16:30 в магазине «Сделано в Москве» на территории районного центра «Место встречи „Бирюсинка“» пройдет мастер-класс по плетению декоративных салфеток без спиц и крючка.

На полках магазинов в эти дни появятся удивительные товары — свечи в форме домиков в традиционном русском стиле, платки с расцветками в кавказском стиле и т. д. Кроме того, гостям предложат настольные игры, а также образовательную литературу о регионах России.

«Сделано в Москве» — проект по продвижению локальных брендов. К нему присоединились более 7,5 тыс. участников, а на сайте представлены более 36 тыс. товаров, произведенных в столице.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Праздник посвящен освобождению воинами народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского Москвы от польских интервентов в 1612 году. Кроме того, 4 ноября отмечается осенний праздник Казанской иконы Божией матери.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.