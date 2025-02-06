Луна, ядерный модуль и новая станция: что может измениться в Роскосмосе при Баканове

Основной задачей нового руководителя Роскосмоса будет значительное наращивание спутниковой группировки как в интересах гражданского сектора, так и в интересах обороны страны, сообщил РИАМО руководитель общественной организации «Союз энтузиастов освоения космического пространства „Советский космос“» Максим Цуканов.

«Лично я от всего сердца желаю успеха Дмитрию Баканову. Видимо, его основной задачей будет значительно нарастить нашу спутниковую группировку как в интересах гражданского сектора, так и в интересах обороны государства. И это необходимо. Единственное, чего бы хотелось пожелать новому руководителю, чтобы не подверглись пересмотру главные направления, результатов от которых мы ждем в первую очередь», — сказал Цуканов.

Он уточнил, что это долгожданная реализация лунной программы, которая начала реализовываться с АМС «Луна-25», национальная космическая станция РОС, которую ждут со времен «Мира», ядерный транспортный модуль, сверхтяжелая ракета-носитель и новый транспортный космический корабль.

«Эти проекты всегда отодвигаются на потом. Хотелось бы, чтобы они, как минимум, продолжили реализовываться в обещанные ранее сроки. Для нас космонавтика — это инструмент, которым государство кует историю, а не штекер для подключения к интернету», — подчеркнул эксперт.

Цуканов отметил, что отставка Борисова стала сюрпризом даже для работников отрасли. Что касается Баканова, то он родился на Байконуре, тогда еще в городе Ленинске. Работал замминистра транспорта и руководил спутниковой группировкой «Гонец».

«На мой взгляд, Баканов обладает и опытом, и компетенцией занимать должность, на которую его назначили. Ходят разные версии причин отставки Борисова, но я не придерживаюсь ни одной из них. У каждого руководителя крупной отрасли всегда были и успехи, и недоработки. И, несмотря на то, что у нас обычно принято ругать уходящую фигуру, я предпочитаю помнить об успехах. А они, несомненно, были и у Дмитрия Рогозина, и у Юрия Борисова», — заключил он.