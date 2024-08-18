Лукашенко заявил, что Путин и российские войска «снесут ВСУ» в Курской области

Он прокомментировал обстановку на приграничной территории в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1». Лукашенко отметил, что ВС РФ и Путин «естественно снесут ВСУ» на направлении.

Попытка вторжения украинских войск в Курскую область началась 6 августа. В этот день ВСУ перешли госграницу с РФ и начали боевые действия.

Ранее военкор Сладков намекнул на коррупцию при подготовке Курской области к обороне. Он отметил, что в регионе должны были построить противотанковые рвы, бетонные тетраэдры и сплошные линии МЗП.