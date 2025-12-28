сегодня в 19:36

Лукашенко рассказал о своем состоянии после падения во время хоккейного матча

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что хорошо себя чувствует после падения на лед из-за силового приема партнера по команде во время хоккейного матча, сообщает RT .

Инцидент произошел накануне, когда команда Лукашенко играла со сборной Брестской области. Главу государства случайно сбил экс-участник сборной Беларуси и уфимского «Салавата Юлаева» Ярослав Чуприс. Матч завершился со счетом 5:5.

«Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке. Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что уже готовится к следующей игре.

