Лукашенко принял участие в крещенском купании в проруби
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в традиционном крещенском купании в проруби, сообщается в Telegram-канале«Пул Первого».
«Традиция Первого — окунание в проруби», — говорится в сообщении.
Температура окружающего воздуха во время купания президента была -15 градусов.
Рядом с купелью, где окунался Лукашенко, был его питомец — шпиц Умка.
В ночь с 18 на 19 января в РФ будут праздновать Крещение Господне. Это один из самых древних праздников христианской церкви. По традиции россияне окунаются в купель.
Ранее настоятель храма Святого преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе и руководитель православного патриотического клуба ZOV Дмитрий Зубов рассказал о духовной сути праздника Крещения Господня и подчеркнул важность молитвы и осмысленного участия в богослужении.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.