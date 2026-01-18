сегодня в 22:42

Лукашенко принял участие в крещенском купании в проруби

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в традиционном крещенском купании в проруби, сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

«Традиция Первого — окунание в проруби», — говорится в сообщении.

Температура окружающего воздуха во время купания президента была -15 градусов.

Рядом с купелью, где окунался Лукашенко, был его питомец — шпиц Умка.

В ночь с 18 на 19 января в РФ будут праздновать Крещение Господне. Это один из самых древних праздников христианской церкви. По традиции россияне окунаются в купель.

Ранее настоятель храма Святого преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе и руководитель православного патриотического клуба ZOV Дмитрий Зубов рассказал о духовной сути праздника Крещения Господня и подчеркнул важность молитвы и осмысленного участия в богослужении.

