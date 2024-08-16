Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за протесты в Белоруссии

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко помиловал 30 жителей страны, которые получили тюремные сроки за участие в протестах, сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого», близкий к президенту.

Из них 14 женщин, 16 мужчин. У некоторых заключенных были тяжелые болезни, а другие и вовсе оказались пенсионерами.

Все помилованные признали свою неправоту, принесли раскаяние в действиях и пообещали соблюдать законодательство в дальнейшем. Белорусское МВД будет следить за тем, чтобы эти обязательства выполнялись.

Ранее следственный комитет соседней страны открыл производство в отношении стендап-комика Вячеслава Комиссаренко. Его считают причастным к оскорблению главы Белоруссии Лукашенко.