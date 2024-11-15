Лучше постепенно: психолог рассказала о возвращении к работе после отпуска

Психолог Зеленчук: нагрузку на организм после отдыха стоит добавлять постепенно
Общество

Преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Полина Зеленчук заявила, что быстрый переход на забытый режим после длительного отпуска может негативно сказаться на организме, сообщает RuNews24.ru.

«Следует понемногу возвращаться к прошлым действиям. Например, если в двухнедельном отпуске человек не занимался спортом, а после решает возобновить тренировки в прежнем режиме, то организм вероятнее будет „протестовать“ через болевые ощущения, общую слабость», — отметила эксперт.

По ее словам, нагрузку лучше увеличивать постепенно, не стоит сразу погружаться в прежний интенсивный ритм. Организм может устать от чрезмерной резкой нагрузки и отреагировать проблемами со здоровьем.

Кроме того, действия стоит закреплять наградой, но она не должна быть вредной и нарушающей порядок, добавила психолог.