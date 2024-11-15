Лучше постепенно: психолог рассказала о возвращении к работе после отпуска

Преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Полина Зеленчук заявила, что быстрый переход на забытый режим после длительного отпуска может негативно сказаться на организме, сообщает RuNews24.ru .

«Следует понемногу возвращаться к прошлым действиям. Например, если в двухнедельном отпуске человек не занимался спортом, а после решает возобновить тренировки в прежнем режиме, то организм вероятнее будет „протестовать“ через болевые ощущения, общую слабость», — отметила эксперт.

По ее словам, нагрузку лучше увеличивать постепенно, не стоит сразу погружаться в прежний интенсивный ритм. Организм может устать от чрезмерной резкой нагрузки и отреагировать проблемами со здоровьем.

Кроме того, действия стоит закреплять наградой, но она не должна быть вредной и нарушающей порядок, добавила психолог.