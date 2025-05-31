«Лучоторг» и «копна»: новые сообщения «Радио Судного дня»

Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как «Жужжалка» или «Радио Судного дня», вновь активизировалась, передав два новых таинственных сообщения, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

29 мая в 13:03 в эфире прозвучало слово «лучоторг», а спустя несколько часов, в 19:16, — «копна».

26 мая УВБ-76 уже передавала серию закодированных слов: «скирд», «вюртемберг», «арыкорифт» и «безмотивный». А в декабре прошлого года радиолюбители и вовсе зафиксировали необычный эфир — вместо привычного монотонного жужжания в эфире звучали песня Shaman «Я — русский», тема из балета «Лебединое озеро» и даже гимн СССР. Тогда эксперты предположили, что станцию могли взломать.

УВБ-76 считается военным передатчиком, но ее истинное назначение до сих пор неизвестно.