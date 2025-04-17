«Луч надежды»: Британия отстояла биологическое определение женщины

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Маск поддержал решение по «женскому вопросу» в Великобритании

Верховный суд Великобритании поставил точку в юридическом споре о гендерной идентичности, единогласно постановив, что термин «женщина» в правовом поле относится исключительно к биологическим женщинам, пишет газета «Известия» .

Это решение, объявленное 16 апреля заместителем председателя суда лордом Патриком Ходжем, сразу получило поддержку Илона Маска. Миллиардер в своем посте на X назвал вердикт «лучом надежды для Британии», намекая на обеспокоенность растущим влиянием трансгендерной идеологии.

Маск, чье мнение формирует повестку в соцсетях, позже добавил комментарий о «долгом пути», который предстоит пройти стране в вопросах гендерной политики.

Его реакция подчеркивает глобальную значимость британского прецедента — особенно на фоне нарастающих разногласий между странами по вопросам ЛГБТ-повестки, где Россия заняла жесткую позицию, признав это движение экстремистским.

Ранее Маск сообщил, что стремится увеличить количество людей с высоким уровнем интеллекта на Земле за счет своих потомков.