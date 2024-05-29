ЛПДР хочет добиться компенсаций для россиян, чьих детей не взяли в детсад

В Госдуму внесут проект о соцсертификатах для тех, чьих детей не взяли в детсад

Думская фракция ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким внесет в нижнюю палату парламента законопроект о предоставлении социальных сертификатов россиянам, чьим детям не хватило места в детсаду, сообщает Life.ru со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

Депутаты утверждают, что разработали идею в интересах родителей, которые не смогли устроить своих наследников в дошкольное учреждение.

Законодатели считают, что их инициатива будет особенно полезна семьям, где работают и мама, и папа ребенка, либо когда малыша воспитывает родитель-одиночка. Таким семьям, по мнению парламентариев, необходимо давать специальный денежный сертификат, средства с которого можно потратить на услуги няни, если дитя не получилось отдать в государственный или муниципальный детсад.

«Не у всех семей есть возможность оставить детей на бабушек и дедушек, нанять няню. Поэтому если места в садике не нашлось, то будет правильным для государства компенсировать расходы путем выдачи такого сертификата», — подчеркнул Слуцкий.

Пока такие меры поддержки введены только в нескольких регионах России, однако ежемесячные выплаты по ним остаются недостаточными, полагают в партии. К примеру, в Кирове они составляют 2,5 тыс. рублей, а в Архангельской области — 2 тыс. рублей.