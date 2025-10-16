Лошади на самовыгуле бегают по поселку в Подмосковье

В подмосковном поселке Развилка около МКАД утром в четверг гуляют лошади без сопровождения, сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?»

На видео, снятом очевидцем, лошади с жеребенком прошли по зеленой зоне, а потом до детской площадке. Рядом с животными никого не было.

Они могли уйти с конюшни, которая находится неподалеку. Лошади не боятся людей и автомобилей, выглядят неухоженными.

Ранее под Санкт-Петербургом две сестры пытались прогнать чужую лошадь со своего участка. Животное напало на них, одна из женщин получила тяжелые травмы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.