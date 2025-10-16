Лошади на самовыгуле бегают по поселку в Подмосковье
Фото - © Telegram-канал «Что там, Москва?»
В подмосковном поселке Развилка около МКАД утром в четверг гуляют лошади без сопровождения, сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?»
На видео, снятом очевидцем, лошади с жеребенком прошли по зеленой зоне, а потом до детской площадке. Рядом с животными никого не было.
Они могли уйти с конюшни, которая находится неподалеку. Лошади не боятся людей и автомобилей, выглядят неухоженными.
Ранее под Санкт-Петербургом две сестры пытались прогнать чужую лошадь со своего участка. Животное напало на них, одна из женщин получила тяжелые травмы.
