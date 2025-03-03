«Лох не мамонт»: в Волгограде может появиться 10-метровый памятник жертвам инфоцыган
Mash: в Волгограде могут открыть 10-метровый памятник мамонту
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В центре Волгограда может появиться десятиметровый памятник мамонта, который будет посвящен жертвам инфоцыган, сообщает Mash.
Соответствующую идею предложил местный бизнесмен Максим Иванов.
Волгоградский предприниматель инвестировал в проект и ведет переговоры с городской администрацией об установке памятника.
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