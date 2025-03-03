«Лох не мамонт»: в Волгограде может появиться 10-метровый памятник жертвам инфоцыган

В центре Волгограда может появиться десятиметровый памятник мамонта, который будет посвящен жертвам инфоцыган, сообщает Mash .

Соответствующую идею предложил местный бизнесмен Максим Иванов.

Волгоградский предприниматель инвестировал в проект и ведет переговоры с городской администрацией об установке памятника.

Ранее суд в Москве вынес приговор блогеру Елене Блиновской, назначив ей 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. При этом «Королева марафонов» проведет в колонии лишь 3 года и 4 месяца.