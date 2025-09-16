Люксовый конгломерат Kering столкнулся с масштабной утечкой данных клиентов

Французская группа компаний Kering, управляющая портфелем люксовых брендов включая Gucci, Balenciaga и Alexander McQueen, подтвердила масштабную кибератаку, в результате которой персональные данные миллионов клиентов оказались в руках злоумышленников.

По данным The Guardian, хакеры из группировки Shiny Hunters в июне 2025 года получили временный доступ к внутренним системам компании и похитили конфиденциальную информацию.

Согласно официальному заявлению Kering, компрометации подверглись имена, номера телефонов и адреса электронной почты покупателей. Критически важная финансовая информация — данные банковских счетов, кредитных карт и идентификационные номера — не была затронута, так как хранится в изолированных системах с усиленным шифрованием. Компания уже уведомила регуляторов и начала рассылку предупреждений пострадавшим клиентам.

В настоящее время Kering проводит полномасштабное внутреннее расследование с привлечением кибер-специалистов и усиливает меры безопасности.

Группировка Shiny Hunters известна аналогичными атаками на крупные корпорации — в 2024 году они похитили данные 30 миллионов клиентов телекомпании AT&T.