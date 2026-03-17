Люди все равно остаются: блокировка Telegram близка к финалу, но есть нюанс

Эксперт Кусков: блокировка Telegram завершается, но люди оттуда не уходят

Блокировка мессенджера Telegram в России сейчас находится на завершающей стадии, но пользователи не переходят на какие-либо другие сервисы, сообщил гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

«Пользоваться без VPN бесполезно. Но, как показывает практика и спрос на VPN, люди не уходят с площадок», — сказал Кусков в беседе с ТАСС.

Домены t.me и telegram.org висят на одном IP-адресе и при попытке зайти из РФ теряется до 100% трафика — соединение обрывается из-за превышения времени ожидания.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что власти РФ задействовали максимум своих возможностей, поэтому ситуация с блокировкой Telegram «вряд ли будет хуже».

