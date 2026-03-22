Люди несут цветы к мемориалу около «Крокус Сити Холла» в годовщину теракта

Люди несут цветы к мемориалу около подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холла» во вторую годовщину теракта, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

На опубликованных кадрах видно, как люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших людей.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Террористы ворвались в здание, где должен был состояться концерт группы «Пикник», и начали расстреливать посетителей, а также подожгли зал.

В результате происшествия погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Суд приговорил исполнителей и 11 соучастников теракта в «Крокусе» к пожизненному лишению свободы.

